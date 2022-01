Testi i atësisë zbulon se lindi fëmijë me instruktoren, Tristan Thomson i kërkon falje Khloe Kardashian-it

TESTI I ATËSISË ZBULON TRISTAN THOMPSON LIGJI FËMIJËN E TRETË SI Ylli i NBA i kërkon falje KHLOE KARDASHIAN-it

Të hënën (3 janar), ylli 30-vjeçar i basketbollit lëshoi ​​një deklaratë mes një padie në vazhdim për atësinë e ngritur nga Nichols, duke pretenduar se Thompson është babai i fëmijës së saj të porsalindur, transmeton lajmi.net.

Nichols, i cili lindi djalin e tyre më 2 dhjetor të vitit të kaluar, po padit lojtarin e Sacramento Kings për mbështetjen e fëmijëve dhe tarifat e tjera të lidhura me shtatzëninë.

Dokumentet e gjykatës treguan se Thompson pranoi se kishte bërë seks me Nichols në ditëlindjen e tij në mars të vitit të kaluar, ndërsa Thompson ishte në lidhje me Kardashian, me të cilën ai ka një vajzë të quajtur True.

Pas rezultateve të testit të atësisë të hënën, Thompson postoi një deklaratë dypjesëshe në Instagram për të kërkuar falje dhe për t’u angazhuar publikisht për të bashkë-prindëruar djalin e tij me Nichols.

Mesazhi i tij ishte: “Unë marr përgjegjësinë e plotë për veprimet e mia. Tani që atësia është vendosur, pres me padurim ta rrisim me miqësi djalin tonë. I kërkoj sinqerisht falje kujtdo që kam lënduar apo zhgënjyer gjatë gjithë kësaj sprove, publikisht dhe privatisht.”

Në një histori të dytë në Instagram, Thompson i kërkoi falje Kardashian për “dhimbjen dhe poshtërimin” që i shkaktoi asaj gjatë rrjedhës së marrëdhënies së tyre të thyer dhe të trazuar që filloi në 2016.

“Khloe, ti nuk e meriton këtë. Ju nuk e meritoni dhimbjen dhe poshtërimin që ju kam shkaktuar. Ju nuk e meritoni mënyrën se si ju kam trajtuar gjatë viteve. Veprimet e mia sigurisht që nuk janë përputhur me mënyrën se si unë ju shoh ty”, ka shkruar ai.

Thompson thuhet se kërcënoi Nichols të tërhiqte padinë e saj për atësinë dhe të pranonte ofertën e tij prej 75,000 dollarësh (55,686 £) për zgjidhje.

Sipas dokumenteve të gjykatës, të siguruara nga Page Six, Thompson “insistonte” që Nichols të bënte një abort, ndërsa sugjeroi që padia e Nichols për mbështetjen e fëmijëve, në rastin më të mirë, do ta linte atë të rriste një “fëmijë me një baba që ka zero përfshirje… dhe një disa qindra dollarë mbështetje për fëmijë në muaj”.

Gjatë procesit të padisë së hidhur, Thompson gjithashtu bëri thirrje vazhdimisht që foshnja e Nichols t’i nënshtrohej një testi të ADN-së.

Thompson kishte ngritur padinë e tij kundër Nichols në Teksas, duke pretenduar se trajneri personal kishte pronë në Hjuston. Megjithatë, ajo u hodh poshtë në dhjetor të vitit të kaluar.

Nichols ngriti padinë e saj për mbështetjen e fëmijëve në Kaliforni, me avokatët e saj duke argumentuar se “marrëdhënia e saj e gjatë” me basketbollistin “përfshihej në shumë shtete” dhe se fëmija kishte lindur në Kaliforni – ku Nichols dhe Thompson banojnë aktualisht.

Thompson ka pranuar se e ka tradhtuar Kardashian disa herë, duke përfshirë kur ylli 37-vjeçar i reality TV ishte shtatzënë me True në 2018.

Thompson gjithashtu ndan një djalë me ish-të dashurën./Lajmi.net/