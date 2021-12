Test: Zgjidhni një kristal dhe zbuloni këshillën për të cilën keni më shumë nevojë tani

Zemra 1

Ky gur ju sjell dy gjëra. E para është vetëbesimi dhe fuqia që keni për të shëruar plagët tuaja të dashurisë.

Kjo zemër ju tregon se jeni të denjë për t’u dashuruar. Nëse keni vështirësi në dashuri, ky mesazh nuk është vetëm për t’ju dhënë shpresë, por edhe forcë. Edhe nëse jeni me fat që keni një marrëdhënie të shëndetshme dashurie, mesazhi që ju jep ky gur është të vazhdoni përpara derisa të merrni të dy hapa të rëndësishëm.

Zemra 2

Jeni një person intuitiv. Ky kristal ju sjell një mesazh fuqie dhe magjie. A jeni gjithmonë gati për të kënaqur të tjerët? Ju tashmë i keni të gjitha përgjigjet. Jeni shumë më të vetëdijshëm se të tjerët e kjo mund të shkaktojë probleme në jetë, veçanërisht në dashuri.

Mund të keni tërhequr partnerë që kishin nevojë për ndihmë. Tani është koha që të jeni të vetëdijshëm për fuqinë tuaj dhe të jeni vetvetja. Ky gur i shenjtë ju siguron se mund të gjeni dashurinë e ëndrrave për sa kohë nuk e lini pas dore intuitën tuaj.

Zemra 3

Syri i tigrit është një gur mbrojtës. A mendoni se keni nevojë për mbrojtje në jetën tuaj të dashurisë? A ju ka lënduar ndonjëherë i dashuri? A bëni pyetjet e duhura kur takoni dikë që mund të jetë një partner potencial dhe merrni përgjigje?

Syri i tigrit përdoret për të shtypur energjinë negative dhe për t’ju inkurajuar të ndërmerrni veprime. Është koha për të ndërmarrë veprime, për të balancuar pozitiven dhe negativen dhe për të parë se në cilin drejtim do të shkojë jeta juaj e dashurisë. Universi dëshiron që të jeni të lumtur, të lirë dhe të sigurt. Është koha për të ecur përpara. Jeni mjaftueshëm të motivuar për të bërë ndryshimet e dëshiruara.

Ky gur mund të nënkuptojë gjithashtu se do të takoni një person që do t’ju plotësojë, por edhe do t’ju bëjë të kuptoni se çdo pjesë që ju nevojitet është tashmë brenda jush. Kur ta kuptoni këtë, gjithçka do të jetë më e thjeshtë.

Zemra 4

A mund të përballoni efektet e plagëve të vjetra? Edhe pse kjo është një situatë e ndodhur shumë vite më parë, mesazhi është se rrënjët duhet të rriten.

E kaluara na formon, por nuk duhet ta lëmë të përcaktojë se si do të jetojmë të ardhmen. Mendoni për gjërat në të cilat besoni. A ndiheni të sigurt?

Guri që keni zgjedhur tregon se jeni një person i fortë dhe i aftë, si dhe luftëtar i dashurisë. Kjo dashuri me siguri do t’ju bëjë të lumtur.

Zemra 5

Vetëbesimi dhe vetëvlerësimi rrisin aftësinë tuaj për t’u hapur ndaj dashurisë. Keni marrë kohë për të punuar me veten dhe ndjenjat tuaja dhe keni bërë përparim të madh. Mesazhi i këtij guri është i lidhur me dashurinë për veten.

Kur e doni veten, jeni të rrethuar nga dashuria. Ju keni investuar energji të jashtëzakonshme në procesin e shërimit, kështu që do të shpërbleheni. Tani mund të tërhiqni njerëz që do të jenë në të njëjtin nivel me ju.

Besojini vetes dhe vetëm atëherë do të shkëlqeni dhe do të lini pas të kaluarën. Jini të vetëdijshëm për vlerën tuaj.

Zemra 6

Mesazhi i këtij guri është se zemra juaj është shëruar. Jeni gati për mundësi të reja dhe jeni të emocionuar. Nëse jeni tashmë në një lidhje, ka të ngjarë që ajo të jetë e ekuilibruar.

Zemra është ajo që ju shtyn të ecni përpara. Faza tjetër e jetës suaj ka të bëjë me aventurën dhe eksplorimin. Nëse jeni penguar deri tani ta bëni këtë, ka ardhur koha të jeni të lirë. Çfarë do të bëni me lirinë tuaj? Çfarë do të thotë liria për ju? /Lajmi.net/