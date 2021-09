Test psikologjik: Zgjidhni imazhin që ju tërheq më shumë dhe lexoni mesazhin që fshihet pas tij

Pavarësisht se ku jemi dhe çfarë po bëjmë tani, patjetër që ka diçka që na udhëheq gjatë jetës. Ndonjëherë marrim mesazhe dhe udhëzime përmes ëndrrave, këngëve në radio, madje edhe përmes kafshëve.

Por edhe ky test mund t’ju ndihmojë të zbuloni një mesazh për veten.

Nëse keni zgjedhur:

Nr.1

Tani është koha për të ndarë me të gjithë lajmin që do ta tregonit kur të vinte momenti i duhur. Tani është koha perfekte për lëvizjen tjetër. Ju do të dini saktësisht se kur dhe si ta ndani lajmin e mrekullueshëm, kështu që mos mendoni shumë se si do të jetë përfundimi pas asaj që do të tregoni.

Nr.2

Ju duhet të arsyetoni duke u bazuar tek dashuria dhe jo tek aftësitë tuaja analitike kur doni të sqaroni problemet që keni në marrëdhënie me partnerin. Në vend që të përmirësoni aftësitë tuaja analitike, përdorni emocionet pozitive për të parë anën tjetër të situatës tuaj.

Tregoni dashurinë që ndjeni dhe qëllimet e mira që marrëdhënia juaj të përmirësohet.

Nr.3

Ndoshta tani jeni shumë aktiv dhe po nxitoni për të arritur qëllimet që i keni vendosur vetes në jetë, por ka ende diçka që ju shkakton probleme… diçka që nuk e shihni.

Vazhdoni të ecni përpara, por jini të vetëdijshëm për pasojat e mundshme të veprimeve tuaja. Ju mund të keni parashikuar disa gjëra dhe ato ju shkaktojnë dhimbje koke. Mos harroni t’i kushtoni vëmendje shenjave paralajmëruese që shfaqen në jetën tuaj. /Lajmi.net/