Test psikologjik: Na trego çfarë pe fillimisht, të të tregojmë si je në raport me shoqërinë

Me testin e sotëm ne përpiqemi të kuptojmë se çfarë mendoni për mënyrën tuaj të lidhjes me shoqërinë.

A keni frikë se ka diçka që nuk shkon me mënyrën tuaj të marrëdhënies me të tjerët? Marrëdhënia që krijoni me të tjerët (dhe me veten) shpesh mund të jetë “viktimë” e keqkuptimeve.

Testi i sotëm tregon aftësitë tuaja shoqërore duke u zhytur në nënndërgjegjen tuaj dhe duke u përpjekur të kuptoni se si qëndroni përpara njerëzve të tjerë. Lëreni nënvetëdijen tuaj të zgjedhë dhe lexojë profilin që i referohet figurës së parë që keni parë. A është fytyra e një gruaje me flokë të kuqe apo një figurë që “bërtet”?

Nëse keni vërejtur fytyrën e një gruaje me flokë të kuqe mund të nënkuptojë se marrëdhëniet tuaja me të tjerët janë jashtëzakonisht miqësore dhe të lehta. Ju nuk keni nevojë për ndihmë për t’u “futur” në një situatë të re: me pak fjalë, do të ishit në gjendje të flisni edhe me murin nëse do të ishit të përkushtuar! Padyshim që jeni një person që shpesh nuk ndalet së menduari për pasojat e veprimeve dhe fjalëve të tij.

Megjithëse nuk e gjeni shpesh veten në situata të këqija, mund të ndodhë që të mos e kuptoni se mënyra juaj për të bërë gjërat i vë të tjerët në vështirësi. Ajo për të cilën “të akuzojnë” më shpesh të tjerët është se nuk e dini kurrë kur bëni shaka ose kur jeni serioz! Me pak fjalë, ju nuk keni probleme në marrëdhëniet me të tjerët dhe me veten tuaj ose të paktën kjo është ajo që ju besoni.

Nëse vutë re një fytyrë që bërtet, padyshim që ka diçka që ju shqetëson dhe që ju krijon probleme. Nëse gjëja e parë që do të vërenit do të ishte një fytyrë që bërtet, edhe nëse nuk mund të vini re fytyrën e gruas, ka diçka në jetën tuaj që ju shqetëson.

Ndoshta, kjo fytyrë të ka tërhequr vëmendjen sepse duket se njeh dikë ose diçka që të pengon të shoqërohesh me të tjerët. Padyshim që ju jeni një person i ndjeshëm, i cili lufton për të krijuar një marrëdhënie “sipërfaqësore”. Plus keni ndjesinë se dikush ju pëshpërit vazhdimisht se po bëni diçka keq. Përjetoni çdo situatë, madje edhe atë më “normale”, si një pengesë të vërtetë. Ndoshta ndjeshmëria juaj po bëhet një mur që parandalon të tjerët t’ju lëndojnë, por edhe ju të arrini tek ata!

Nëse e keni gjetur veten në njërin nga dy përshkrimet, mbase duhet të filloni të reflektoni se çfarë do të thotë për ju marrëdhënia juaj me të tjerët.

Mos harroni: respekti (për veten dhe për njerëzit përreth nesh) është thelbësor për krijimin e marrëdhënieve të shëndetshme dhe të qëndrueshme!