“Teshavesha” – organizata bamirëse që iu del në ndihmë nënave dhe fëmijëve

“Dhuro me zemër blej me dashni në Teshavesh” është motoja e “Teshavesha” dyqani i bamirësisë, nga Organizata Aksioni për Nana dhe Fëmijë (AMC).

“Kjo organizatë ka për qëllim shpëtimin dhe përmirësimin e jetës të nënave dhe fëmijëve me probleme shëndetësore në Kosovë. Përmes organizatës implementohen programe të shumta”, ka thënë një nga punëtoret, shkruan lajmi.net.

Një nga programet e AMC është furnizimi i Qendrave Mjekësore Familjare me medikamente të ndryshme, ku një pre tyre është medikamenti sulfakant, përmes së cilit mbi 5000 foshnja kanë shpëtuar.

Ndërkohë përmes furnizimit me inkubatorë, kanë shpëtuar edhe 4000 foshnja.

Gjithashtu janë implementuar edhe programe trajnuese për nana dhe fëmijë.

“Ideja e Teshavesh-ës është krijuar me mendimin se me u kriju një qendër ku qytetarët munden me dhuru rroba këtu dhe me rrobat e dhuruara ne organizojmë shitjen, e me fonde e mbledhura realizohen fondet për implementimin e programeve të lartcekura”, shtoi më tutje ajo.

Përndryshe çmimet janë mjaft të arsyeshme, prej 50 cent deri në 30 euro, varësisht nga produkti. /Lajmi.net/