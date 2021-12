Terry rikthehet te Chelsea – ja pozita e re që do ta ushtrojë tek klubi ku bëri historinë

Terry do të kontribuojë në diskutimet stërvitore me kolegët, lojtarët mentorë të akademisë dhe do të mbështesë dialogun prindëror.

Ish-asistenti i Aston Villa do të fillojë rolin me kohë të pjesshme në fillim të janarit.

Shefi i zhvillimit të të rinjve Neil Bath tha: “Ne jemi të kënaqur që mirëpresim John përsëri në Cobham në një rol që do të përfshijë stërvitjen dhe mentorimin e brezit të ardhshëm të lojtarëve të rinj në akademinë tonë.

“Është e vetëkuptueshme që përvoja e John në lojë, si një lojtar i klasit botëror dhe së fundmi si ndihmës trajner në Premier League, do të jetë i paçmuar për të gjithë në ndërtesë.

“Ai do të jetë një mentor i madh për lojtarët tanë dhe një pasuri fantastike për stafin tonë stërvitor. Ne mezi presim që ai të fillojë”, ka deklaruar Bath. /Lajmi.net/