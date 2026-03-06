Terras i zhgënjyer me zhvillimet në Kosovë: Në vend të stabilitetit, pasiguri politike

Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, ka reaguar pas dështimit të seancës në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të vendit. Përmes një postimi në rrjetin social X, Terras e ka cilësuar situatën si një zhvillim negativ për stabilitetin politik në vend, duke theksuar se Kosova po përballet me një periudhë të…

Lajme

06/03/2026 16:06

Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, ka reaguar pas dështimit të seancës në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të vendit.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Terras e ka cilësuar situatën si një zhvillim negativ për stabilitetin politik në vend, duke theksuar se Kosova po përballet me një periudhë të re pasigurie, transmeton lajmi.net.

“Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë Presidentin. Ky është një prapakthim serioz. Në vend të stabilitetit, vendi përballet me pasiguri të re politike. Vërtet zhgënjyese”, ka shkruar ai.

Seanca për zgjedhjen e presidentit dështoi të enjten pasi në Kuvend nuk u arrit kuorumi i nevojshëm për zhvillimin e votimit.

Pas kësaj situate, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një konferencë për media njoftoi se kishte nxjerrë dekret për shpërndarjen e Kuvendit, duke hapur rrugën për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Kërkesa e Albulena Haxhiut për çështjen e Presidentit – Kushtetuesja i...

March 6, 2026

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit është në...

March 6, 2026

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”, Balluku reagon për...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

Kërkesa e Albulena Haxhiut për çështjen e Presidentit...

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e...

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”,...

“Ndoshta i shihni bashkë”, Dini bën paralajmërimin për...