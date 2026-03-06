Terras i zhgënjyer me zhvillimet në Kosovë: Në vend të stabilitetit, pasiguri politike
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, ka reaguar pas dështimit të seancës në Kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Terras e ka cilësuar situatën si një zhvillim negativ për stabilitetin politik në vend, duke theksuar se Kosova po përballet me një periudhë të re pasigurie, transmeton lajmi.net.
“Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë Presidentin. Ky është një prapakthim serioz. Në vend të stabilitetit, vendi përballet me pasiguri të re politike. Vërtet zhgënjyese”, ka shkruar ai.
Seanca për zgjedhjen e presidentit dështoi të enjten pasi në Kuvend nuk u arrit kuorumi i nevojshëm për zhvillimin e votimit.
Pas kësaj situate, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një konferencë për media njoftoi se kishte nxjerrë dekret për shpërndarjen e Kuvendit, duke hapur rrugën për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare./lajmi.net/
🇽🇰⚠️#Kosovo National Assembly failed to elect the President.
It is a serious setback.
Instead of stability, the country faces new political uncertainty.
Truly disappointing. @EU_Commission @Europarl_EN @EPPGroup pic.twitter.com/bVrV9emaK6
— Riho Terras (@RihoTerras) March 6, 2026