Tërnava takohet me Ambasadorin e Britanisë në Kosovë – Flasin për adresimin e dhunës seksuale

Temë diskutimi gjatë këtij takimi ishte adresimi i dhunës seksuale, shkruan lajmi.net.

Ai vlerësoi rolin e Komunitetit Islamik të Kosovës në kulturën e Evropës duke paraqet një rol të rëndësishëm në tejkalimin e boshllëqeve ndërmjet komuniteteve në vend.

“Komuniteti Islamik i Kosovës pasuron kulturën e larmishme të Evropës dhe ka një rol të madh për të luajtur në tejkalimin e boshllëqeve ndërmjet komuniteteve të Kosovës. Ishte e mrekullueshme të takoj Myftiun Naim Tërnava për të diskutuar mbi këto çështje dhe se si mund të punojmë së bashku për çështje të tilla si adresimi i dhunës seksuale”, ka thënë Hargreaves përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

Kosovo’s Islamic community enriches Europe’s diverse culture and has a great role to play in bridging gaps between Kosovo’s communities. It was wonderful to meet Mufti Naim Ternava to discuss these issues and how we can work together on issues such as addressing sexual violence. pic.twitter.com/r4FQNpZe3L

