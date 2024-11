‘Termokos’: 17.500 konsumatorë me pajisje matëse për ngrohje Përderisa disa lagjeve u mungon ngrohja qendrore, disa qytetarë që kanë ngrohje qendrore, tashmë po faturohen përmes matësve të temperaturës. Matësit mundësojnë kontrollimin e temperaturës dhe, përmes tij, qytetarët paguajnë aq sa shpenzojnë e jo me metër katror. E një nga qytetarët të cilit fatura i erdhi aq sa shpenzoi, e jo me metër katror…