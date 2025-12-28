Tërmkolli reagon ashpër: Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë, e shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim

28/12/2025 21:04

Ish-deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Melihate Tërmkolli, ka reaguar pas publikimit të extitpolleve.

Tërmkolli përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka kërkuar largimin e kryetarit aktual të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

“Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë! Merre shpuren e shkoni në Dubai! Bravo ju qoftë! E shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim! Fati i amorfëve sorosianë nuk mund të ishte ndyshe por LDK dhe Kosova nuk e kanë meritu poshtërimin tuaj!”, ka shkruar ajo.

