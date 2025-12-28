Tërmkolli reagon ashpër: Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë, e shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim
Ish-deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Melihate Tërmkolli, ka reaguar pas publikimit të extitpolleve. Tërmkolli përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka kërkuar largimin e kryetarit aktual të LDK-së, Lumir Abdixhiku. “Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë! Merre shpuren e shkoni në Dubai! Bravo ju qoftë! E shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim! Fati…
Lajme
Ish-deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Melihate Tërmkolli, ka reaguar pas publikimit të extitpolleve.
Tërmkolli përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka kërkuar largimin e kryetarit aktual të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
“Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë! Merre shpuren e shkoni në Dubai! Bravo ju qoftë! E shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim! Fati i amorfëve sorosianë nuk mund të ishte ndyshe por LDK dhe Kosova nuk e kanë meritu poshtërimin tuaj!”, ka shkruar ajo.
Postimi i plotë:
Ec Lulmir, sonte, nesër është vonë!
Merre shpuren e shkoni në Dubai!
Bravo ju qoftë!
E shkatërruat LDK-ën deri në poshtërim!
Fati i amorfëve sorosianë nuk mund të ishte ndyshe por LDK dhe Kosova nuk e kanë meritu poshtërimin tuaj!/Lajmi.net/