Tërmeti shkatërrues në Mianmar: Shkon në mbi 3,300 numri i viktimave

Numri i të vdekurve nga tërmeti i madh në Mianmar ka shkuar në mbi 3,300 teksa Kombet e Bashkuara bënë sërish thirrje për botën që të ndihmojë kombin e goditur nga fatkeqësia.

Tërmeti me magnitudë 7.7 që goditi vendin e Azisë Juglindore më 28 mars rezultoi me 3,354 të vdekur dhe 4,508 të plagosur, me 220 të tjerë të zhdukur, sipas shifrave të reja të publikuara nga media shtetërore të shtunën, raporton “AlJazeera”

Zyrtari kryesor i ndihmës i Kombeve të Bashkuara u takua me viktimat në qytetin qendror të Mianmarit, Mandalay, i vendosur afër epiqendrës dhe tani duke u përballur me dëme të rënda në të gjithë qytetin, dhe e përshkroi shkatërrimin si “tronditës”.

“Bota duhet të mblidhet prapa popullit të Mianmarit”, shkroi Tom Fletcher në një postim në X.

Ai vlerësoi grupet humanitare dhe të komunitetit që udhëhoqën përgjigjen ndaj tërmetit me “guxim, aftësi dhe vendosmëri”.