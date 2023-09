Tërmeti godet Turqinë, epiqendra e njejtë me tragjedinë e 6 shkurtit Një tërmet me magnitudë 4.6 ballë të shkallës Rihter u regjistrua në provincën Kahramanmaraş në Turqinë juglindore këtë të shtunë. Sipas një njoftimi nga autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive (AFAD), në rrjetin social X, lëkundjet janë regjistruar në orën 11:22 me orën lokale dhe epiqendra ishte në rajonin Goksun. Epiqendra e tërmetit ishte në një…