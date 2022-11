Tërmet në Turqi Një tërmet me magnitudë 4.3 të shkallës rihter goditi sot në mëngjes provincën veriperëndimore të Duzce në Turqi. Autoriteti Turk i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) tha se tërmeti ra në orën 6:57 të mëngjesit. Lëkundjet kanë ndodhur në një thellësi prej 9,52 kilometrash. Një tërmet me magnitudë 5.9 me qendër në lagjen Golyaka…