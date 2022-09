Tërmet në Shqipëri, kjo ishte shkalla e rihterit

Sipas raportimit në media, tërmeti është ndjerë edhe në qytetet përreth, shkruan lajmi.net.

EMSC ka raportuar se tërmeti është me magnitudë 4.2 të shkallës së rihterit.

Aktualisht nuk është raportuar për dëme të shkaktuara nga ky tërmet. /Lajmi.net/

🔔#Earthquake (#tërmet) M4.2 occurred 26 km W of #Gjirokastër (#Albania) 4 min ago (local time 15:54:39). More info at:

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2022