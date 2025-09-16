Tërmet në Shqipëri

Një tërmet me magnitudë 3.2 të shkallës Rihter ka goditur Shqipërinë. Sipas Qendrës Evropiane dhe Mesdhetare të Sizmiologjisë (EMSC), lëkundjet janë regjistruar rreth orës 17:26, me epiqendër 14 kilometra në jug të Tiranës dhe në një thellësi prej 5 kilometra. Nuk ka raportime për dëme materiale ose të lënduar.

