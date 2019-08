Tërmet në Prizren e Dragash

Faqja e specializuar për tërmete All Quakes – EMSC, njofton se Prizreni është goditur me tërmet 4.2 shkallë të Rihterit ndërsa Dragashi me 3.9 shkallë.

Tërmet i fortë është ndjerë edhe në veri të Shqipërisë. /Lajmi.net/