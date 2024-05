Tërmet në Malishevë Një tërmet ka ndodhur sot në orën 18:04, raporton Meteo Kosova. Epiqendra ka qenë diku në Malishevë me fuqi prej 3.1 shkallë të Rihterit. “Tërmet në Kosovë! Një tërmet ka ndodhur pak më parë në orën 18:04 me epiqendër në mes të komunës së Malishevës dhe Tërpezës, me fuqi prej 3.1 shkallë të Rihterit!”