Tërmet në Kroaci me magnitudë 4.5 Një tërmet ka ndodhur në Dubrovnik të Kroacisë. Tërmeti ishte me magnitudë 4.54. Akoma nuk dihet për dëmë të shkaktuara nga ky tërmet që ndodhi më 17 dhjetor. Lajme 17/12/2025 23:25