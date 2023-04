Tërmet me magnitudë 4.2 të shkallës Rihter në Turqi Një tërmet me magnitudë 4.2 ballë të shkallës Rihter goditi Turqinë lindore. Mediat turke raportojnë se tërmeti ka ndodhur rreth orës 13:30 me orën lokale dhe se epiqendra ishte afër qytetit Agri. Tërmeti ka ndodhur në një thellësi prej 1.8 kilometrash. Shërbimi Sizmik Armen raporton se tërmeti ka ndodhur në afërsi të kufirit turko-iranian, 7…