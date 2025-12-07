Tërmet me fuqi 4.6 ballë godet Turqinë lindore
Një tërmet me magnitudë 4.6 sipas shkallës Rihter goditi sonte distriktin Tusba të provincës Van në Turqinë lindore.
Tërmeti ndodhi në orën 22:17 sipas kohës lokale, me epiqendrën e tij të vendosur në Tusba, një nga distriktet qendrore të Van, raportojnë mediat turke.
Shkalla e magnitudës 4.6 tregon një tërmet të lehtë deri në mesatar që mund të ndihet nga njerëzit brenda dhe mund të shkaktojë dridhje të lehtë të objekteve.
Van ndodhet në një nga rajonet më aktive sizmike të Turqisë, e pozicionuar përgjatë sistemeve komplekse të çarjeve të Anadollit lindor ku bashkohen pllakat tektonike arabe dhe euroaziatike. Zona përjeton aktivitet të shpeshtë sizmik për shkak të vendndodhjes brenda brezit të tërmeteve Alpine-Himalaje.
Provinca ka përjetuar tërmete të konsiderueshme gjatë gjithë historisë. Pozicioni gjeologjik i rajonit e bën atë veçanërisht të ndjeshme ndaj ngjarjeve sizmike, raporton KP.