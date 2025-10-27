Tërmet i fuqishëm në Turqi

27/10/2025 22:40

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 6.1 shkallë ka ndodhur në Turqi, raporton CNN edicioni turk.

Tërmeti ka ndodhur në Belikesir, por është ndjerë edhe në qytetet përreth, përfshirë Stambollin, Izmirin dhe Bursën. Deri tani nuk raportohet për viktima.

Disa minuta pas tërmetit prej 6.1 ballësh, në të njëjtën zonë ka ndodhur edhe një tjetër tërmet me magnitudë 4.2.

Tërmeti, i cili është ndjerë në shumë qytete të rajoneve Marmara dhe Egje — veçanërisht në Stamboll dhe Izmir — ka ndodhur në një thellësi prej 5.99 kilometrash.

