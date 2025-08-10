​Tërmet i fuqishëm godet Turqinë

Turqia u trondit të dielën në mbrëmje nga një tërmet me magnitudë 6.1. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sindirgi të provincës Balikesir, në Turqinë perëndimore, në një thellësi prej 11 kilometrash. Ali Yerlikaya, ministri i Brendshëm i Turqisë, tha se në vlerësimet paraprake, nuk ishin raportuar…

Bota

10/08/2025 20:17

Turqia u trondit të dielën në mbrëmje nga një tërmet me magnitudë 6.1.

Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sindirgi të provincës Balikesir, në Turqinë perëndimore, në një thellësi prej 11 kilometrash.

Ali Yerlikaya, ministri i Brendshëm i Turqisë, tha se në vlerësimet paraprake, nuk ishin raportuar viktima, por një ndërtesë u shemb në Sindirgi, raporton Anadollu.

Lajme të fundit

Vrasja në Gjilan: Osmani kërkon nga organet kompetente...

Tërmeti në Turqi, ambasada e Kosovës iu bën...

Një çift kosovar nuk e deklaroi vlerën e...

Politikanët në foto me Mefail Shkodrën, Llapashtica: Disa...