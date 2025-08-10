Tërmet i fuqishëm godet Turqinë
Bota
Turqia u trondit të dielën në mbrëmje nga një tërmet me magnitudë 6.1.
Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sindirgi të provincës Balikesir, në Turqinë perëndimore, në një thellësi prej 11 kilometrash.
Ali Yerlikaya, ministri i Brendshëm i Turqisë, tha se në vlerësimet paraprake, nuk ishin raportuar viktima, por një ndërtesë u shemb në Sindirgi, raporton Anadollu.