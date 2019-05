Tërhiqet Vuçiq: Nuk kam përmendur intervenimin ushtarak në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se kur ka deklaruar në Kuvendin e Serbisë se “ushtria jonë, nëse vjen deri tek çfarëdo përkeqësimi serioz i jetës së njerëzve në veri të Kosovës, do të mbrojë popullin tonë”, nuk ka folur për intervenim ushtarak.

Në një konferencë për media në Kuvendin e Serbisë, Vuçiqi tha se ka thënë se do të mbrojë popullin e vet dhe do të fitojë, por se asnjëherë nuk e ka përmendur intervenimin ushtarak.

“Nuk do të luftojmë, do të ruajmë paqen me çfarëdo çmimi. Nuk kam përmendur kurrfarë intervenimi, kam thënë ‘do të mbrojmë popullin tonë’”, ka thënë presidenti serb.