Tërhiqet Trumpi: Luftën e nisi Rusia, por Zelensky dhe Bideni duhet ta kishin ndalur

Donald Trump ndryshon mendje! Pasi tronditi mbarë botën kur tha në nisje të kësaj jave se luftën në Europën Lindore e nisi Ukraina duke nxitur kështu tensione mes Washingtonit dhe Kievit, Kreu i Shtëpisë së Bardhë pranoi mbrëmjen e të premtes të vërtetën që dime të gjithë.

Në intervistën e tij telefonike për Fox News, Presidenti Amerikan u shpreh se pushtimin e Ukrainës në 24 shkurt të vitit 2022 e nisi Rusia, por ai shtoi se ish presidenti Amerikan Joe Biden dhe Presidenti Ukrainas Volodymir Zelensky nuk duhet ta kishin lejuar diçka të tillë që të ndodhë. Trump I cili quajti Zelenskyn nje dictator, refuzoi te etiketonte ne te njejten menyre Presidentin Rus Vladimir Putin. Pas kësaj Interviste, Donald Trump doli përballë gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë dhe dha një tjetër sinjal se tensionet mes Kievit dhe Washingtonit janë zbutur. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina janë shumë pranë arritjes së një marrëveshje për mineralet.

“Une mendoj se Presidenti Putin dhe Presidenti Zelensky duhet te behen bashke per ti dhene fund vrasjes se miliona njerezve. Ne do te nenshkruajme nje marreveshje mineralesh me Ukrainen sepse kemi dhene tri here me Shume se Europa dhe nuk kemi marre asgje mbrapsht. Ne fakt kete marreveshje duhet ta kishte bere Joe Biden. Jemi shume prane kesaj marreveshje, jemi te lumtur sepse po kthejme parate tona. Kjo lufte nuk duhet te kishte nisur kurre.”, tha Trump.

Pavarësisht këtyre deklaratave të Donald Trump, media Britanike Sky News shkroi këtë të shtunë duke cituar burimet e saj ekskluzive nga Kievi se Zelensky nuk është gati të nënshkruaj një marrëveshje për dhënien e mineraleve të Ukrainës. Sipas Sky News, Ukraina ka ende shqetësime mbi këtë marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ofruar garanci sigurie për Kievin në rast të përfundimit të luftës Rusi Ukraine./abcnews