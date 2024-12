Tërhiqet shorti për kualifikimet e Kupës së Botës, këto janë të gjitha grupet Në Zvicër është tërhequr shorti për kualifikimet e Kupës së Botës 2026. Kosova do të jetë në grupin B së bashku me Zvicrën, Suedinë dhe Slloveninë. Kurse, Shqipëria do të jetë në grupin K me Anglinë, Serbinë, Letoninë dhe Andorrën. Grupi A Fituesi i Gjermani/Itali Sllovakia Irlanda Veriore Luksemburgu Grupi B…