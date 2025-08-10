Tërhiqet nga vendi i ngjarjes trupi i njërit nga tre viktimat në Gjilan
Tre persona kanë mbetur të vdekur sot në Gjilan, si pasojë e të shtënave me armë zjarri në një lokal në këtë qytet. I dyshuari për këtë rast, është Mefail Shkodra i cili në vitin 2024 ishte arrestuar për fajde ndërkaq sot Policia e Kosovës është në kërkim të tij. Dy viktimat e këtij rasti…
Lajme
Tre persona kanë mbetur të vdekur sot në Gjilan, si pasojë e të shtënave me armë zjarri në një lokal në këtë qytet.
I dyshuari për këtë rast, është Mefail Shkodra i cili në vitin 2024 ishte arrestuar për fajde ndërkaq sot Policia e Kosovës është në kërkim të tij.
Dy viktimat e këtij rasti siç ka mësuar lajmi.net janë babë e bir, Selami dhe Edmond Hasani ndërsa identiteti i viktimës së tretë nuk dihet ende, shkruan lajmi.net.
Mediat lokale kanë publikuar pamje teksa është tërhequr nga vendi i ngjarjes trupi i njërit nga tre viktimat e rastit, nga ekspertët e mjekësisë ligjore. /Lajmi.net/