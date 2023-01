Tërheqja e Trustit, deputeti i VV-së thotë se nuk ka ndryshuar qëndrim

Të enjten në Kuvendin e Kosovës do të shqyrtohet në lexim të parë Projektligji për Trustin.

Të tri partitë opozitare, PDK, LDK dhe AAK përkrahin tërheqjen deri në 30 % të kursimeve pensionale.

Mendim të njëjtë me to ka edhe Fatmir Humolli, ani se i takon grupit të deputetëve të Vetëvendosjes, partisë në pushtet e cila është kategorikisht kundër një nisme të tillë.

“Unë nuk kam ndërruar qëndrim. Do të votoj pro tërheqjes së mjeteve nga Trusti”, u shpreh Humolli. Shqyrtimi i Projektligjit për Trustin vjen në Kuvend pas mbledhjes së mbi 20 mijë nënshkrimeve nga qytetarët e Kosovës.

Humolli e arsyetoi qëndrimin e tij të kundërt që ka me partinë karshi kësaj teme.

“Sa humbin mjetet nëpër kompani ndërkombëtare, më mirë t`i marrin qytetarët”, theksoi Humolli.

Krejt në fund, deputeti i VV-së, i apeloi Qeverisë që Trustin Pensional ta transformojë në Bankë Shtetërore.

“Trusti pensional me u shndërru në Bankë Shetërore, siç kishte premtuar Kurti gjatë fushatës.Trusti Pensional me u shndërru në fond investiv që krijon 80 mijë vende të punës. Nëse do të ndodhte kjo, qytetarët nuk do t’i kërkonin këto mjete”, deklaroi Humolli për “Front Online”.