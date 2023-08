Tërheqja e policisë nga objektet e komunave në Veri, Osmani nga OSBE: Hap i mirë, vazhdoni me të tjerët Kryediplomati i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, shtet fqinj që kryeson OSBE tani kishte propozuar pikat për shtensionimin e krizës në Veri e bëri me dije sot pas njoftimit se do të vazhdohet me tërheqjen të edhe 25 % policëve nga komunat në veri se është një hap por priten të tjerë. Ministri i Jashtëm…