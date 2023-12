Ter Stegen tregon se do të operohet, do të jetë mungesë e madhe për Barcelonën Njëri ndër portierët më të mirë në botën e futbollit, Marc-Andre Ter Stegen do të operohet. Kjo do të jetë një mungesë e madhe për klubin e Barcelonës.Kampioni aktual i Spanjës do të duhet të jetë yllin e tyre për rreth tre muaj. 31-vjeçari gjerman erdhi në Barcelonë nëntë vjet më parë për 12 milionë…