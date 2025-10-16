Tentuan të fusin në Shqipëri mbi 27 mijë euro të padeklaruara, policia kap dy shtetas të Kosovës në kufi
Dy shtetas të Kosovës, kanë tentuar që të fusin në Shqipëri 27 550 euro, pa i deklaruar ato. Policia e Shqipërisë, ka bërë të ditur se njërit person, A.G., 51 vjeç, banues në Suedi, i janë gjetur 12 550 euro; dhe, A. G., 44 vjeç, banues në Suharekë, i janë gjetur 15 000 euro. Postimi:…
Lajme
Dy shtetas të Kosovës, kanë tentuar që të fusin në Shqipëri 27 550 euro, pa i deklaruar ato.
Policia e Shqipërisë, ka bërë të ditur se njërit person, A.G., 51 vjeç, banues në Suedi, i janë gjetur 12 550 euro; dhe, A. G., 44 vjeç, banues në Suharekë, i janë gjetur 15 000 euro.
Postimi:
PKK Morinë/Goditen 2 raste të mosdeklarimit të të hollave, në pikën e kalimit kufitar.
Vihen në hetim 2 shtetas kosovarë që tentuan të futnin në Republikën e Shqipërisë, pa i deklaruar, 27 550 euro.
Sekuestrohet shuma e eurove.
Në vijim të kontrolleve në hyrje/dalje, ndaj shtetasve dhe mjeteve me të cilat lëvizin, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në kufi, shërbimet e Policisë Kufitare të PKK Morinë konstatuan 2 raste të tentativës për të futur në Republikën e Shqipërisë, shuma parash, pa i deklaruar konform ligjit. Konkretisht, për këto raste, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë, për shtetasit kosovarë:
-A. G., 51 vjeç, banues në Suedi, pasi gjatë kontrollit fizik, iu gjetën 12 550 euro;
-A. G., 44 vjeç, banues në Suharekë, pasi gjatë kontrollit fizik, iu gjetën 15 000 euro.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.