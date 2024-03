​Tentoi të mbyste nënë e bir me makinë, arrestohet 38-vjeçari në Vaun e Dejës Një 38-vjeçar është arrestuar nga policia e Vaut të Dejës pasi tentoi të vriste duke përplasur me makinë nënë e bir. Ngjarja ka ndodhur më 15 mars kur Mersin Mlloja teksa qarkullonte me makinë në Bushat ka tentuar të vrasë dy kolegët e tij, shtetasit D. N., 60-vjeçe dhe K. N., 32-vjeç (nënë e bir),…