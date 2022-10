Tentoi të kryente marrëdhënie seksuale me dhunë me një 50-vjeçare, arrestohet 65-vjeçari në Durrës Menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetas kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me dhunë me një 50-vjeçare dhe se në tokën në pronësi të tij, në fshatin Ishëm, Durrës, kishte kultivuar bimë narkotike, njësit e Policisë kanë organizuar punën për kapjen e tij. Si rezultat i operacionit policor të koduar “Perëndimi”, u arrestua…