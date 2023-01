Tentoi të kalonte kufirin drejt Italisë, arrestohet në Portin e Durrësit 19-vjeçari nga Kosova Një 19-vjeçar nga Kosova është ndaluar në Portin e Durrësit, pasi tentoi të kalonte kufirin drejt Italisë me dokumente të falsifikuara. “Shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit kanë goditur një rast të tentativës për kalim të kufirit me dokumente të falsifikuara, dhe në përfundim të veprimeve të kryera në bashkëpunim me specialistët për…