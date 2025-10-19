Tentoi ta sulmonte me mjet të mprehtë një grua, arrestohet i dyshuari

Lajme

19/10/2025 09:11

Një person është arrestuar në Malishevë pasi i njëjti ka tentuar ta sulmojë më mjet të mprehtë viktimën femër kosovare.

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

18.10.2025 – 11:00. Është arrestuar i dyshuari m/k, pasi që i njëjti ka tentuar ta sulmojë me një mjet të mprehtë viktimën f/k. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

