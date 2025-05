Tentimi i 23-të nesër, a do të konstituohet Kuvendi i Kosovës? Si zakonisht edhe gjatë ditës së nesërme të zgjedhurit e popullit pritet të mblidhen për ta mbajtur seancën e radhës. Kjo do të jetë hera e 23-të me radhë që kuvendarët do të mblidhen për të zgjedhur Kryetarin e Kuvendit. Mirëpo siç duket edhe nesër do të zhvillohet përsëri skenari i njejtë. Partia në pushtet…