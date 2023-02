Tentimet në portë, Vedat Muriqi me përqindje më të mirë se Robert Lewandowski

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi po kalon në super formë në La Liga me ekipin e Mallorca-s gjatë këtij sezoni 2022/23.

Një statistikë interesante po qarkullon në rrjetet sociale, ku protagonist është edhe lojtari ‘dardan’ Vedat Muriqi, shkruan Lajmi.net

Në 209 tentime në portë sa ka pasur skuadra e Mallorcas në La Liga, 50 herë gjuajti sulmuesi kosovar, me përqindje 24.

22% – Robert Lewandowski has attempted 22% of Barcelona's shots in LaLiga this season (75/347), with only Enes Ünal (25% – 52/211) and Vedat Muriqi (24% – 50/209) having a higher percentage of his team's shots in the competition. Injury. pic.twitter.com/2cwgpvbzGb

— OptaJose (@OptaJose) February 27, 2023