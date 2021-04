Tentim-vrasje në Prishtinë, viktimës ia qëllojnë veturën me katër plumba

Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se deri sa ishte duke lëvizur me veturën e tij, dy persona të pa njohur për të i kanë bërë me shenjë të ndalet, pasi është ndalur njëri nga ta ka ekspozuar armën, viktima ka tentuar të ikë dhe i dyshuari ka shtënë me armë në drejtim të tij duke qëlluar në veturë me katër predha, shkruan lajmi.net.

Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe konfirmojnë se viktima nuk ka lëndime vetëm janë vërejtur predhat në veturën e tij.

Të dyshuarit nuk janë takuar, përderisa rasti është në hetime. /Lajmi.net/