Tentim vrasje në Lipjan, i mituri ther me thikë dy bashkëmoshatarë Një tentim vrasje është raportuar të ketë ndodhur dje në Lipjan. Policia bën me dije se është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar-i mitur, pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka sulmuar me një armë te ftohtë (thikë) dy viktimat meshkuj kosovarë të mitur. Viktimat dhe i dyshuari janë dërguar në QKUK, Prishtinë për tretman…