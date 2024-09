Tentim vrasje në Gjakovë, tre meshkuj sulmojnë me thikë dy të tjerë Tre meshkuj kanë sulmuar me thika dy meshkuj të tjerë në Gjakovë. Viktimat si pasojë e lëndimeve të marra kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa të dyshuarit pas arrestimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje e pastaj njëri është liruar. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e…