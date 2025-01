Tentim-vrasje në Drenas, policia arreston të dyshuarin Një rast i vrasjes në tentativë është raportuar në Drenas. Në lidhje me rastin është arrestuar një person i dyshimtë dhe i njëjti ka dorëzuar armën e ftohtë me të cilën dyshohet se ka kryer veprën, transmeton lajmi.net. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/