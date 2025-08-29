Tentim kontrabande në Kamenicë, sekuestrohen 1 mijë kilogramë speca
Në vazhdën e aktiviteteve policore me qëllim të parandalimit të rasteve kriminale dhe dukurive tjera negative, Policia e Kosovës ka njoftuar se ka parandaluar një rast të kontrabandimit me mallra, të premten.
Sipas njoftimit të lëshuar për media, rasti ka ndodhur në fshatin Lisockë të Kamenicës, ku është ndaluar një automjet me targa vendore, në të cilin janë gjetur 1 mijë kilogramë speca.
“Gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur 92 pako me speca në sasi totale rreth 1 mijë kilogramë (me vlerë sipas tregut rreth 2,500 – 3,000 euro), për të cilat i dyshuari nuk kishte prezantuar dokumentacion të vlefshëm.”
“Në lidhje me procedurat e mëtejme është njoftuar prokurori kujdestar me vendim të të cilit iniciohet rasti, ndërsa mallrat dorëzohen në pikën doganore kompetente,” thuhet më tej në njoftim.
Policia e Kosovës ka ritheksuar përkushtimin e saj në parandalimin dhe luftimin e të gjitha formave të krimit dhe ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin.