Tentim grabitjeje në Prishtinë dështoi falë ndërhyrjes së punonjëses – të miturit ikin nga vendi i ngjarjes
Një tentim grabitjeje është raportuar më 29 gusht 2025, rreth orës 17:55, në Prishtinë.
Sipas Policisë së Kosovës, ankuesja – një femër kosovare – ka njoftuar se derisa ndodhej në vendin e saj të punës, tre persona të panjohur, të mitur dhe meshkuj, kishin tentuar të grabisin të hollat nga arka, transmeton lajmi.net
Grabitja dështoi si pasojë e ndërhyrjes së shpejtë të ankueses, e cila arriti të pengojë veprimin e tyre, duke i detyruar të dyshuarit të largohen me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.
Sipas dëshmisë së saj, njëri nga të dyshuarit dyshohet të ketë mbajtur një thikë me vete.
Policia ka nisur hetimet dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e të miturve të përfshirë në rast./lajmi.net/