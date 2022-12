Tensionet në veri, Kurti takohet sot me Lajçak dhe Escobar Kryeministri i vendit, Albin Kurti, do të pres sot në takim Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Po ashtu i pranishëm në këtë takim i pranishëm do të jetë dhe Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Shteteve të Bashkuara për Çështje Evropianë dhe Euroaziatike dhe njëherësh të dërguarin e posaçëm të Shteteve…