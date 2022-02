Tensionet në Ukrainë, edhe Izraeli e zhvendosë ambasadën nga Kievi në Lviv

Kështu është bërë e ditur nga zëdhënësi i ministrisë së Jashtme izraelite.

Më herët edhe diplomatët britanikë bënë me dije se stafi i ambasadës në Kiev do të operojë nga zyra në Lviv.

Kjo deri në një njoftim të dytë, pra zhvendosja do të jetë e përkohshme.

“Shtetasit britanikë në Ukrainë duhet të largohen tani ndërsa mjetet janë ende të disponueshme”, shkruhet në faqen zyrtare të Ambasadës.

Sipas saj, çdo veprim ushtarak rus në Ukrainë do të ndikonte shumë “rëndë” në aftësinë e Qeverisë britanike për të ofruar ndihmë konsullore në Ukrainë.

“Shtetasit britanikë nuk duhet të presin rritje të mbështetjes konsullore ose ndihmë për evakuimin në këto rrethana”, paralajmëron ambasada.

Following a situation assessment at @IsraelMFA, as well as discussions with various international actors, FM @yairlapid has decided to instruct staff at the Israeli Embassy in Kiev @IsraelinUkraine to move to consular offices opened in the city of Lviv in western Ukraine. (1/4)

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 21, 2022