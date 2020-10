Tensionet me SHBA e Tajvanin, Kina zgjeron flotën detare

Ky zhvillim në ushtrinë e Kinës vjen në një moment shtimi tensioni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi Uashingtoni i shiti Tajvanit armatime të rënda, përfshirë edhe sistem të mbrojtjes raketore, me vlerë rreth 4.2 miliardë dollarë.

Pak ditë më parë, presidenti Xi Jinping u shpreh se Kina do paqen në botë, por do të luftojë kundër atyre që krijojnë probleme në dyert e saj.

“Të veprosh vetë dhe t’i shërbesh vetëm interesave të tua nuk do të funksionojë. Hegjemonia dhe ngacmimi i të tjerëve nuk do të funksionojnë dhe do ta çojnë botën në asgjë tjetër përveç një qorrsokaku”, tha Xi Jinping.