Tensionet e larta Iran-Izrael, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë seancë urgjente të premten Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë një tjetër takim urgjent mbi Iranin të premten në orën 10:00 (15:00 BST) në Nju Jork. Takimi vjen me kërkesë të Iranit, të mbështetur nga Kina, Pakistani dhe Rusia. Një pjesë e kërkesës së Iranit përfshin që Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë…