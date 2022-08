Tensione që protestuesit të futen në Kryeministri, policia “barrikadojnë” hyrjen me trupa Policia e Kosovës me trupa kanë bllokuar dyert e kryeministrisë. Ky veprim vijoi pasi disa protestues tentonin të hynin brenda objektit të Qeverisë, raporton lajmi.net. Protestuesit e kanë gjuajtur me ngjyrë të kuqe objektin e Qeverisë. Të njëjtin fat e pati edhe ai i Ministrisë së Drejtësisë.