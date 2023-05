Tensione pas përfundimit të ndeshjes, sulmohen lojtarët e Pejës Finalja e pestë në mes Trepçës dhe Pejës u mbyll me tensione. Mysafirët arritën të shpallen kampion në ‘Minatori’ pasi fituan 93 – 91, shkruan lajmi.net. Me të përfunduar ndeshja pamë skena të tmerrshme nga tifozët vendas. Mitrovicasit sulmuan lojtarët e Pejës, me këta të fundit që u desh të futen menjëherë në dhoma të…