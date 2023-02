Tensione para parlamentit në Shqipëri, protestuesit hedhin lëndë piroteknike drejt policisë dhe përplasen fizikisht Ka nisur protesta e thirrur nga Sali Berisha në fundin e tubimit të 11 shkurtit. Protesta ashtu siç ishte paralajmëruar ka nisur në orën 17:00, para parlamentit, orar që përkon me nisjen e seancës plenare. Protesta ka nisur me tensione, fillimisht ishte një numër deputetësh të përjashtuar që u përplasën me gardën pasi tentuan të…