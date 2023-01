Tensione në pankinën e Realit, Ancelotti i kërkon Rodrygos ta përshëndesë pasi të zëvendësohet Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti ka reaguar pas një momenti tensioni me Rodrygon Goes. Ndeshja e Kupës së Mbretit ndërmjet Real Madridit dhe Villarreal përveç dramës me rikthimin e rezultatit nga ‘Mbretërit’, u përcoll edhe me tension, transmeton lajmi.net. Në minutën e 55`, Ancelotti vendosi të bëjë një ndryshim të dyfishtë: Dani Ceballos dhe…